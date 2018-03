Palp+ e Dust Memories al Little Italy per il M.AG. Festival

Genova – M.AG. FESTIVAL al suo avvio ieri sera 18 marzo al Little Italy, una domenica sera che si riempie di note in quella sala invisibile così familiare a chi ama la musica.

Proposte diverse quelle delle due band in gara, Palp+ e Dust Memories, suoni diversi ma atmosfere che rimandano comunque a progetti musicali fortemente vissuti e sentiti.

La forza e l’intensità del cantante dei Palp+, la sua capacità di trasformare in musica passioni profonde e di coinvolgere utilizzando registri diversi hanno riempito la sala e non solo.

Così come le atmosfere persuasive e ricche di sfumature hanno dato ai testi di Dust Memories una dimensione molteplice fatta di condivisione autentica e intrigante.

Giovani progetti giovani voci “Giovani Sguardi” a Genova per M.AG. FESTIVAL….