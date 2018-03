San Bartolomeo al Mare, scontro tra moto e furgone: 26enne all’ospedale

San Bartolomeo al Mare (Imperia) – Un incidente stradale si è verificato nella mattinata odierna a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia.

Erano da poco passate le sette quando, per cause ancora da verificare, una moto ed un furgone sono entrati in contatto.

Ad avere la peggio il 26enne che viaggiava in sella al mezzo a due ruote che è rovinato a terra.

Immediato l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 che hanno soccorso il ragazzo e lo hanno trasportato all’ospedale di Sanremo in codice giallo.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno raccolto elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro.