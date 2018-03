Sarzana, truffa anziano fingendosene innamorata. Fermata 47enne cubana

Sarzana (La Spezia) – Aveva convinto un anziano di 80 anni, vedovo e residente a Sarzana, di avere bisogno di denaro perché impossibilitata a far studiare la figlia, salvo poi rubargli 40mila euro. È successo nello spezzino, a Sarzana, e l’episodio fa riferimento ad un periodo durato almeno un anno, durante il quale l’80enne è finito a vivere in condizioni di forte disagio. L’uomo infatti, innamoratosi della 47enne di origine cubana, intratteneva con lei una relazione per lo più telefonica grazie alla quale la Polizia è riuscita a intercettare le conversazioni e incastrare la donna. La truffatrice è stata fermata dagli investigatori.

Mi piace: Mi piace Caricamento...