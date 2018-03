Alassio – Incendio nella notte in un appartamento

Alassio (Savona) – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, nella notte, nell’incendio divampato in un appartamento di via San Giovanni Bosco.

L’allarme è scattato attorno alle due di notte quando i proprietari dell’abitazione sono stati svegliati dal fumo che stava invadendo l’appartamento ed hanno chiamato i vigili del fuoco. Altre chiamate ai pompieri sono arrivate anche dai vicini di casa che vedevano il fumo che usciva dall’appartamento.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i mezzi del 118 e i pompieri hanno prima evacuato l’edificio, accertando che nell’abitazione non fosse rimasto nessuno e poi hanno spento le fiamme che sono divampate in una cucina.

Bonifcato l’appartamento hanno iniziato le prime verifiche per accertare l’origine dell’incendio.

Nessuno è rimasto ferito o intossicato ma i danni all’abitazione sono gravi.

