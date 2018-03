Castellaneta, allestita per domani la camera ardente

Genova – La camera ardente per Sergio Castellaneta verrà allestita nella giornata di domani, mercoledì 21 marzo, presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, che rimarrà aperto dalle 9 alle 12. L’orazione funebre sarà affidata al Presidente del Consiglio Comunale Alessio Piana.

Non sono mancate parole di cordoglio da parte del Sindaco di Genova Marco Bucci: “Castellaneta è stata una figura di grande rilevanza per la città di Genova. Un uomo politico attivamente impegnato e lungimirante a livello locale e nazionale e illustre professionista in ambito medico-sanitario. Di lui porterò sempre nel cuore e nella mente il ricordo del suo entusiasmo travolgente, delle sue battaglie politiche, della sua grande passione civile e politica, che è stata fonte di ispirazione per molti di noi. A nome della Civica Amministrazione e a titolo personale, desidero esprimere il mio cordoglio e la più sentita partecipazione alla sua famiglia”.

Oggi alcuni familiari dell’ex candidato sindaco hanno presenziato in Sala Rossa alla commemorazione voluta dal Consiglio Comunale. Dopo un minuto di silenzio, un lungo applauso.