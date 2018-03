Fedez e Chiara Ferragni sono diventati genitori: benvenuto Leone Lucia

Los Angeles – Nella notte tra il 19 e il 20 marzo, con tre settimane di anticipo rispetto alla scadenza prevista dai medici, è nato una delle baby star più attese per questo 2018, Leone Lucia, figlio del rapper Fedez e della blogger Chiara Ferragni. Una gravidanza particolarmente social per la coppia, che ha deciso di immortalare e di rendere noto ogni momento, dalla scoperta dell’attesa alle svariate ecografie, passando per lo stop forzato per la mamma e il riposo assoluto richiesto dai ginecologi.

Il parto è avvenuto al Cedars-Sinai Hospital, noto per aver visto Beyoncé diventare madre nello stesso reparto della neo mamma Chiara, con tutta la famiglia al gran completo. Il piccolo Leone sembra essere in splendida forma, nonostante il problema alla placenta che ha costretto il team di medici ad anticiparne la nascita.

A insospettire i numerosi fan (quasi 23 milioni i follower della coppia sui diversi social) è stato il silenzio delle ultime ore, davvero surreale per i due, e non ci è voluto molto a capire che stava accadendo qualcosa di importante per tenerli lontano dai loro smartphone.

Chiara e Federico ha già in programma un altro passo decisamente importante: dopo la nascita di Leone, si prometteranno amore eterno a Noto, in Sicilia, dopo una proposta di matrimonio all’Arena di Verona, davanti a quasi 15mila persone, durante il concerto di Fedez e J-Ax.