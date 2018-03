Genova – Incendio in una pizzeria di Multedo

Genova – Fiamme, nella notte, all’interno di una pizzeria nei pressi del casello autostradale di Pegli. A dare l’allarme, intorno alle 23, i residenti dei piani superiori che hanno notato il fumo nero che usciva dal locale ed hanno sentito un forte odore di bruciato.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine e fortunatamente il locale era chiuso al momento del rogo.

I pompieri sono entrati nel locale ed hanno avviato le operazioni di spegnimento dopo aver accertato che nessuno fosse presente all’interno.

Le operazioni di spegnimento sono state piuttosto complesse ma in breve le fiamme sono state domate e sono partiti i rilievi per accertare le cause del rogo.

Un corto circuito o il malfunzionamento di un elettrodomestico potrebbe essere all’origine dell’incendio ma non viene esclusa alcuna ipotesi anche perchè alcuni testimoni avrebbero riferito di un’esplosione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...