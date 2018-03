Genova – Torna a Palazzo Spinola la Primavera di Francesco Bassano

Genova – Una festa, a Palazzo Spinola, per il “ritorno” della quarta tela dedicata alla “Primavera” dal pittore Francesco Bassano. L’appuntamento è per mercoledì 21 marzo, a partire dalle 17, per il quarto e ultimo appuntamento del ciclo dedicato alle Quattro Stagioni attribuite al pittore veneto.

La tela, restaurata dal Laboratorio di Nino Silvestri sotto la direzione di Farida Simonetti, verrà presentata al pubblico da Gabriella Aramini e Manuela Serando.

Per celebrare l’evento sarà eseguito il Concerto le “Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi suonato da Elena Aiello violino solista, Rita Maglia violino, Francesca Del Grosso violino, Eliano Calamaro viola, Chiara Alberti violoncello, Mario Del Grosso clavicembalo

Il 21 marzo si celebra anche la Giornata Mondiale della Poesia e per l’occasione sarà anche proposta la lettura a cura di Nino Isoleri dei sonetti attribuiti al celebre compositore e violinista del tardo barocco veneziano che avrebbero ispirato i quattro movimenti del concerto.

Come di consueto, l’appuntamento si concluderà con l’illustrazione di dolci relativi alla stagione e in questa occasione, quindi, saranno protagonisti i quaresimali e le uova di cioccolato, grazie alla degustazione offerta a cura di Romeo Viganotti, antica Fabbrica del Cioccolato fondata tra la cattedrale e la collina di Castello nel 1866.

La partecipazione all’incontro è inclusa nel biglietto di ingresso al museo