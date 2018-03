Savona, nella notte camion in fiamme al casello autostradale

Savona – Sono durate oltre tre ore le operazioni di spegnimento dell’incendio che aveva colpito ieri sera, intorno alle ore 22, un mezzo pesante all’altezza del casello autostradale di Savona, direzione Genova. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Savona, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e spegnere le fiamme. Il camion, peraltro, si è scoperto poi trasportare bottiglie di acqua. Per accelerare le operazioni, sul posto è intervenuta anche l’autobotte 1R proveniente anch’essa dalla Centrale di Savona. Per parecchie ore l’autostrada in direzione Genova è rimasta chiusa per consentire la rimozione del mezzo.

