Autobus in fiamme in piazza Manin, intervento dei Vigili del Fuoco

Genova – Un autobus della Amt ha preso fuoco mentre si trovava in piazza Manin, a Genova.

Una densa colonna di fumo nero si è levata dal mezzo ed è visibile già da piazza Corvetto.

L’allarme è stato immediato ed ha richiamato sul posto i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Municipale.

Al momento non si hanno notizie di feriti. Il traffico nella zona è in aumento ma la strada non è stata chiusa.

Ancora non si conoscono le cause che hanno portato all’incendio del mezzo, allestito per le zone collinari. Maggiore chiarezza sarà fatta nelle prossime ore. Sembra, tuttavia, che le fiamme siano partite dal posteriore del mezzo pubblico, dove è situato il motore.