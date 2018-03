Euroflora 2018 – Concorso per giardini e balconi fioriti a Genova

Genova – Un concorso a premi per decretare il balcone più fiorito o il giardino più curato in occasione di Euroflora 2018. Il bando è stato lanciato oggi e prevede premi per chi trasformerà il proprio balcone in un trionfo di piante e fiori e per chi curerà il proprio giardino “a tema”.

I genovesi sono invitati a creare una Genova ricca di fantasia allestendo balconi, terrazzi, giardini e aree verdi in genere, di proprietà privata, con fioriture di ogni genere. Ogni partecipante al concorso cittadino si impegnerà a mantenere gli addobbi floreali per almeno 15 giorni e nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 6 maggio.

Si potrà concorrere nell’ambito del Municipio dove si risiede e abita, o dove si presta la propria attività lavorativa; sarà poi una Giuria costituita da esperti a valutare gli allestimenti. Al primo classificato in ogni Municipio sarà attribuito un premio messo a disposizione dallo sponsor “Terme di Genova SRL”; la premiazione avverrà durante le giornate conclusive di Euroflora, in una giornata tra il 2 e il 5 maggio ancora da definire.

Balconi, terrazzi, giardini e aree verdi potranno essere arricchiti con fioriture di ogni tipo, escluse le decorazioni con fiori finti (ad esempio di carta, plastica e/o altri materiali). Le decorazioni dovranno essere in sicurezza, ben visibili dalla pubblica via e rispettare i regolamenti comunali vigenti, non intralciando il pubblico transito.

Per partecipare al concorso è necessario compilare una scheda di partecipazione che andrà presentata o inviata all’indirizzo e-mail del Municipio di competenza entro le ore 12 di lunedì 20 aprile, corredata da tre foto (da diverse angolazioni) dell’allestimento floreale, in formato digitale (jpg o pdf) oppure cartaceo.