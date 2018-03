Genova – Bocconi avvelenati a Castelletto, scattano le “ronde”

Genova – Ancora bocconi avvelenati nei giardini di via Guidobono, nel quartiere di Castelletto e i residenti organizzano “ronde” per scoprire i responsabili. La notizia circola da stamattina sulle pagine Facebook del quartiere e la preoccupazione, per chi possiede animali, è grande.

La segnalazione riguarda alcuni pezzi di carne di pollo, confezionati in modo particolare, che sono stati lanciati nei giardini condominiali di persone che posseggono cani e gatti ma altre segnalazioni riguardano anche parchi pubblici e strade private.

Il sospetto è che ci sia qualche squilibrato, magari esasperato dall’abbaiare di cani, che abbia scelto di risolvere in modo criminale il problema.

I bocconi sono stati recuperati ed affidati alle forze dell’ordine per verificare la presenza di veleno oppure oggetti accuminati usati per provocare lacerazioni terribili, e sono scattate le indagini per identificare il responsabile.

Alcuni residenti della zona hanno annunciato l’intenzione di organizzare ronde private per dare la caccia al maniaco.

La sorveglianza delle forze dell’ordine sarà aumentata anche per prevenire eccessi e episodi di “giustizia fai da te” non meno criminale.

