Genova – Incendio nella pizzeria di Multedo potrebbe essere doloso

Genova – L’incendio che ha danneggiato la pizzeria Trianon di via Rostan, a Multedo, potrebbe essere doloso. Sarà una nuova perizia che verrà eseguita nella mattinata di oggi a chiarire definitivamente se le fiamme divampate la notte scorsa nel locale, al momento chiuso per il riposo settimanale, sia stato causato da un corto circuito o, piuttosto, da un vero e proprio attentato.

I tecnici valuteranno gli elementi trovati dai vigili del fuoco al momento delle operazioni di spegnimento e analizzeranno di nuovo il materiale trovato.

In particolare, a rafforzare l’ipotesi investigativa di un attentato intimidatorio, ci sarebbero le testimonianze di alcuni residenti che hanno riferito di aver udito un’esplosione prima dello svilupparsi delle fiamme.

Qualcosa, insomma, potrebbe aver innescato l’incendio ma non viene esclusa nemmeno l’ipotesi che a scatenare l’esplosione sia stato qualcosa all’interno del locale che è stato raggiunto dal calore delle fiamme ed è esploso.

I titolari non hanno riferito di minacce o tentativi di estorsione ma non sarebbe la prima volta che un’attività della zona viene colpita da un rogo “misterioso” e per questo gli inquirenti intendono accertare cosa abbia realmente causato l’incendio.

