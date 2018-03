Genova – Scoperta altra cocaina su una nave che aveva saltato il Porto per la Francia

Genova – Una nave mercantile che “salta” misteriosamente la sosta nel Porto di Genova ma viene fermata a Marsiglia, in Francia, e a bordo vengono scoperti oltre 200 chili di cocaina purissima. Gli inquirenti che indagano sul ritrovamento di 300 chili di coca sulla Dimitris C, nave bloccata nel capoluogo ligure solo qualche settimana fa, sospettano che qualcuno abbia avvisato l’altra nave del rischio di essere a sua volta fermata e abbia suggerito di “saltare la sosta” per procedere oltre.

Probabilmente, dietro il traffico di cocaina dal sud America c’è una organizzazione molto più radicata ed organizzata di quanto non sia stato scoperto sino ad ora e il marinaio della Dimitris C fermato, un cittadino della Tanzania, non sarebbe l’unico responsabile per il maxi traffico di stupefacenti.

Ora le autorità italiane e francesi si scambieranno informazioni per cercare di individuare i veri responsabili del traffico che, evidentemente, hanno il “potere” di modificare le rotte e le tappe di viaggio delle navi.

