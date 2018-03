Palermo, colpisce la maestra del figlio con un pugno: denunciato collaboratore scolastico

Palermo – Un collaboratore scolastico di 43 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Palermo per aver aggredito l’insegnante del figlio colpendola con un pugno in pieno viso. L’uomo, inoltre, avrebbe minacciato la mostra di morte dopo che quest’ultima si era lamentata proprio con il 43enne per le continue assenze del bambino.

L’insegnante è stata accompagnata in ospedale Villa Sofia dove è stata visitata e dimessa con una prognosi di sette giorni.

L’aggressore è un dipendente precario impiegato presso lo stesso istituto scolastico frequentato dal figlio.

Stando alla ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe chiesto un permesso per far uscire il figlio prima della fine delle lezioni. L’insegnate avrebbe fatto presente al padre la condizione scolastica del bambino di dieci anni spiegando che ne avrebbe potuto risentire la sua preparazione viste le continue assenze.

Tra i due è nata una discussione che ha portato il 43enne, con alle spalle già diverse denunce per rissa e percosse, ad aggredire la donna.