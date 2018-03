Recco, al via questa mattina i lavori di potatura di Valle Verde

Recco (Genova) – Sono partiti questa mattina i lavori di potatura degli alberi di Valle Verde e dell’adiacente piazza Racina a Recco.

Sull’avvio dei lavori è intervenuto l’assessore Rotunno: “Ho deciso di intervenire su tutte le essenze presenti nella zona che avevano oggettivamente bisogno di un taglio importante. Si tratta di un lavoro non banale visto il numero di piante presenti che ne ha richiesto l’affidamento ad una ditta esterna“.

I lavori, secondo una stima, dovrebbero durare circa una decina di giorni e costeranno 14mila euro.

Sempre in questi giorni sono stati avviati i lavori di asfaltatura di alcune strade cittadine. Nuovamente Rotunno, assessore ai Lavori Pubblici, fa il punto della situazione: “Le zone interessate da questi lavori, per un importo complessivo di 63mila euro, sono in primis via Marconi, dove stiamo già intervenendo, subito dopo toccherà a piazzale Europa e a via Vittorio Veneto per la parte terminale dopo l’incrocio con via Roma“.