Sampierdarena – Residente lo vede e chiama la polizia, arrestato topo d’appartamento

Genova – E’ stato fermato il topo d’appartamento di 32 anni sorpreso ieri sera dagli agenti della Polizia di Stato di Genova ed arrestato per il reato di furto aggravato.

Fondamentale, per la cattura del malvivente, è stata la segnalazione e la descrizione fornita alle forze dell’ordine da un residente che ha visto l’uomo fare da “palo” ad un complice intento ad arrampicarsi su di un balcone in via G.B. Monti, nel quartiere di Sampierdarena.

Capendo di essere stati scoperti, i due ladri sono scappati in direzioni diverse.

Una volante della Questura, tuttavia, intervenuta rapidamente sul posto, è riuscita a fermare il 32enne mentre tentata di scappare a bordo di un’auto.

L’uomo, un georgiano pluripregiudicato e irregolare sul territorio, è stato trasferito nel carcere di Marassi.