Sopraelevata – Chiusa la rampa di via Cantore, traffico in tilt

Genova – Mercoledì mattina di passione per i genovesi, costretti a fare i conti con la chiusura della rampa della Sopraelevata di via Cantore.

La sperimentazione, fortemente voluta dal Comune di Genova, sta provocando non pochi disagi e malumori: in tantissimi, tra residenti e lavoratori della zona, anche attraverso i social, lamentano del traffico congestionato e della difficoltà a muoversi per il quartiere verso il centro cittadino.

La sperimentazione è partita alle 21.00 di ieri sera.

Nella notte gli uomini dell’Aster hanno posizionato i blocchi per impedire gli accessi ed hanno installato i cartelli di avviso per la chiusura.

Inizialmente la sperimentazione si sarebbe dovuta concludere alle 6.00 di questa mattina ma l’accesso alla strada Aldo Moro da via Cantore rimarrà chiuso per almeno due settimane, tempo necessario al Comune per mettere a punto una strategia che permetta l’abbattimento previsto nel blocco dei lavori approvati per il riordino del nodo di San Benigno.

A confermare la chiusura la Polizia Locale che dovrà testare anche le conseguenze sulla viabilità, conseguenze già bene visibili nella mattinata odierna con mezzi bloccati e difficoltà di transito anche per moto e scooter.