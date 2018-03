Surfista salvato nella notte a Chiavari

Chiavari (Genova) – Lo hanno trovato poco dopo le 3 di notte, infreddolito e spaventato, arrampicato su una scogliera per mettersi in salvo da mare mosso e vento fortissimo. Brutta avventura fortunatamente a lieto fine per il surfista di 30 anni disperso da ieri pomeriggio.

Il giovane si era lanciato in mare dalla spiaggia ed aveva preso il largo con la sua vela ma è stato sorpreso dalla burrasca con mare agitato e vento fortissimo.

E’ riuscito a guadagnare terra vicino ad una scogliera e si è arrampicato riuscendo a salvarsi ma, non avendo un telefono cellulare con se, è rimasto in attesa di soccorsi.

Quando amici e parenti si sono accorti del mancato rientro è scattato l’allarme e sono partite le ricerche.

Lo ha ritrovato l’elicottero dei vigili del fuoco che lo ha issato a bordo, nella notte, poco dopo le 3 e mezzo, e lo ha trasferito d’urgenza all’ospedale San Martino.

Per lui silo qualche escoriazione ed un principio di ipotermia.

