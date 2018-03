Certosa, ruba merce per 400 euro: 33enne denunciato dai Carabinieri

Genova – Un uomo di 33 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Cornigliano dopo aver portato via dal negozio Tigotà di via Canepari, a Certosa, merce per 400 euro.

A notare l’uomo, intento a prelevare dagli scavati diversi prodotti, sono stati i dipendenti del punto vendita della nota catena di articoli per la pulizia della casa e l’igiene della persona.

Il personale ha immediatamente avvisato gli uomini dell’Arma che hanno raggiunto la zona e fermato il ladro.

Perquisito e trovato in possesso della merce rubata, l’uomo è stato denunciato per furto aggravato mentre il materiale portato via è stato restituito al punto vendita.