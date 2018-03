Concerti Aperitivo – Al Teatro delle Clarisse di Rapallo Giuseppe Nova e Andrea Bacchetti

Rapallo (Genova) – Domenica 25 marzo alle ore 17.00, si svolgerà il sesto appuntamento della rassegna di musica classica “Concerti Aperitivo”. L’iniziativa è ideata da A.MU.S.A., Associazione Musicale S. Ambrogio, che per il tredicesimo anno propone concerti di altissimo livello musicale presso il Teatro delle Clarisse di Rapallo, ogni domenica in orario pomeridiano, grazie anche al patrocinio ed al contributo del Comune di Rapallo.

Il prossimo concerto vedrà protagonista il Giuseppe Nova al flauto e e Andrea Bacchetti al pianoforte.

I due musicisti proporranno un programma composto dalla Sonata di Donizzetti, le Fantasie sulla Carmen e sul Rigoletto ma anche la Fantasia pastorale ungherese op.26 di Doppler.

Riguardo a Giuseppe Nova, considerato uno dei più rappresentativi flautisti italiani della sua generazione, il Washington Post ha definito “affascinante” la sua interpretazione nella capitale statunitense. Uno dei più rappresentativi flautisti italiani della sua generazione, dopo i diplomi in Italia e Francia alla celebre Scuola di Maxence Larrieu, ha esordito nel 1982 come solista con l’Orchestra Sinfonica della RAI. Di qui l’inizio di una brillante carriera che lo ha portato a tenere concerti e master class in Europa, Stati Uniti e America Latina, Asia, Giappone, Cina, Tailandia, Singapore, Corea, esibendosi in celebri sale e festival come Suntory Hall di Tokyo, Parco della Musica di Roma, Conservatorio di Pechino, Castello Esterhàzy, Umbria Jazz, Smetana hall e Rudolfinum di Praga, Teatro Filarmonico di Verona.

Solista con i Virtuosi di Praga, Ensemble of Tokyo, Filarmonica di Torino, Tübinger Kammerorchester, Orchestre de Cannes Côte d’Azur, Orchestra dell’Arena di Verona, Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, Thailand Philharmonic. Registra per Camerata Tokyo e insegna al Conservatoire de la Vallée d’Aoste. Ha ricevuto a Kyoto il Premio internazionale per la Musica da Camera, si è esibito per il G20 a Città del Guatemala e nel 2011 gli è stato attribuito a Praga lo European Award for Artistic and Cultural activities. Invitato regolarmente quale Esperto di strumento presso il Conservatorio superiore di Losanna e il Conservatorio Superiore di Lione per le lauree Bachelor e Master of arts.

Andrea Bacchetti, invece, inizia giovanissimo la sua carriera. Nato nel ’77, a 11 anni debutta con I Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone. Da allora suona più volte nei maggiori festival internazionali presso prestigiosi centri musicaliKonzerthaus (Berlino), Salle Pleyel, Salle Gaveu (Parigi), Rudolfinum Dvorák Hall (Praga), Teatro Coliseo (Buenos Aires), Ateneo Romano (Bucarest), Rachmaninoff Saal, The Moscow State Philharmonic Society, Conservatorio di Mosca e molti altri. In Italia è regolarmente ospite dei principali Enti: Teatro alla Scala, Sala Verdi, Serate Musicali, Associazione Scarlatti Amici della Musica, Palermo, Unione Musicale (Torino) e molti altri. Ha suonato con più do 50 direttori e numerose orchestre di rilievo internazionale (Lucerne Festival Strings, Camerata Salzburg, RTVE Madrid, ONBA Bordeaux, MDR Sinfonieorchester Lipsia, Sinfónica de Tenerife, Sinfónica dell’Estado de Mexico, Sinfonica Nacional dell’Ecuador Quito, Russian Chamber Philarmonic St. Petersburg, Philharmonique de Nice e Philharmonique de Cannes, Prague Chamber Orchestra). Ha tenuto tournée in Giappone e Sud America. Collabora con Rocco Filippini, Domenico Nordio, ed ha lavorato più volte con il Quartetto Prazak, il Quartetto Ysaÿe, il Quartetto di Cremona ed il Quartetto della Scala. Fra la sua discografia internazionale sono da ricordare le Suite Inglesi di Bach, il CD “Berio Piano Works” (DECCA), il DVD Arthaus con le Variazioni Goldberg di Bach, “The French Suite”, primo Cd della Complete Bach Edition (Sony Music). Queste registrazioni hanno tutte ricevuto numerosi riconoscimenti dalle più importanti riviste internazionali specializzate.

L’ingresso ai concerti è a pagamento. 8 euro per biglietto intero, 5 euro per chi è socio A.M.U.S.A.. L’entrata è gratuita per i minori di 18 anni.

Alla fine di ogni concerto verrà offerto, nel foyer, un aperitivo al pubblico.