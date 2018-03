Coralli rari su una nave mercantile, maxi sequestro della Guardia di Finanza

Genova – Una nave carica di coralli rari e protetti da accordi internazionali, trasportati illecitamente. La Guardia di Finanza ha scoperto un vasto traffico di animali in via di estinzione e di cui è vietato il commercio ed ha sequestrato ben 8 tonnellate di materiale che viaggiava con documentazione probabilmente falsa a bordo di una nave mercantile proveniente da Singapore.

La merce, composta da coralli fossili e prelevati dalla barriera corallina delle isole Salomone, era diretta ad un’azianda ligure specializzata nel trattamento e nella commercializzazione di questo tipo di materiale.

Gli uomini della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane hanno verificato la documentazione di accompagnamento scoprendo che, molto probabilmente, si tratta di false certificazioni del Governo delle Isole Salomone ed hanno sequestrato tutto il materiale in attesa delle necessarie verifiche diplomatiche.

Accertato che la merce era diretta all’azienda ligure hanno anche denunciato i titolare che rischia una pesante sanzione.

Si tratta del sequestro più importante mai realizzato in Italia in questo specifico settore e dimostra quando sia forte e radicato il commercio di animali e piante protette destinata alla collezione di persone senza scrupoli.

