Aggredisce una donna sul bus ma viene bloccato dai passeggeri: arrestato borseggiatore

Genova – E’ stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato di Genova il borseggiatore di 32 anni che nel pomeriggio di ieri, in via XX settembre, ha aggredito una donna su un autobus Amt nel tentativo di portarle via alcuni effetti personali.

L’uomo, con mossa fulminea, ha sfilato dalla tasca della giacca della vittima il cellulare, la donna non si è lasciata intimorire ed ha afferrato il borseggiatore per la giacca, riprendendosi il maltolto.

Il ladro ha reagito violentemente ed ha colpito la donna con forti colpi al braccio nel tentativo di portarle via la borsa. Le grida di aiuto hanno catturato l’attenzione dei passeggeri che non sono rimasti indifferenti.

Uno dei presenti ha chiamato il 112 mentre un altro ha tentato di bloccare il malvivente beccandosi un calcio in faccia e diversi pugni.

L’intervento delle forze dell’ordine è stato tempestivo: i poliziotti sono saliti sul mezzo pubblico ed hanno bloccato l’uomo mentre si dimenava tra i passeggeri nel tentativo di scappare, travolgendone diversi.

Il ladro, un 32enne algerino pregiudicato ed irregolare sul territorio nazionale, è stato trasferito nel carcere di Marassi mentre la vittima è stata medicata e dimessa con 15 giorni di prognosi per le varie contusioni riportate.

Sempre nella giornata di ieri, gli agenti di Polizia sono stati chiamati ad intervenire per un episodio analogo avvenuto in piazza Caricamento. Qui una donna è stata aggredita da un 45enne che ha tentato di portarle via il portafogli e, non riuscendo nel suo intento, l’ha colpita alla fronte con un pugno.

La vittima ha chiamato il 112 non perdendo mai di vista il suo aggressore e permettendo in questo modo agli agenti di arrestarlo.