Ferrovia Genova – Casella, nuovi stop per una frana a Trensasco

Genova – Ancora problemi per la Ferrovia Genova -Casella che tornerà a fermarsi per alcuni giorni per consentire i lavori di bonifica di una frana nella zona di Trensasco.

Per consentire i lavori il servizio della Ferrovia Genova Casella verrà svolto con le seguenti modalità.

Da lunedì 26 a venerdì 30 marzo

Il servizio sarà effettuato con bus sostitutivo (stessi orari del treno) ad eccezione delle corse feriali da Casella per Genova piazza Manin delle ore 6.20 e da Genova piazza Manin per Casella delle ore 13.23 che saranno effettuate con il treno.

Sabato 31 marzo, domenica 1° aprile e lunedì 2 aprile

Tutte le corse saranno regolarmente effettuate con il treno.

Da martedì 3 a venerdì 6 aprile

Il servizio sarà effettuato con bus sostitutivo (stessi orari del treno) ad eccezione delle corse feriali da Casella per Genova piazza Manin delle ore 6.20 e da Genova piazza Manin per Casella delle ore 13.23 che saranno effettuate con il treno.