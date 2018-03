Lavori e verifiche sulla rete idrica, niente acqua a Marassi

Genova – Una notte senza acqua per il quartiere di Marassi, interessato da alcune verifiche funzionali della rete di distribuzione idrica.

A darne notizia è Iren Acqua, spiegando che i lavori e le verifiche inizieranno alle 22.00 di lunedì 26 marzo e si concluderanno alle ore 5.00 di martedì 27 marzo.

Ecco di seguito le vie interessate dall’interruzione idrica:

Via Loria

Via Robino dal civ. 48 a salire

Via Bracelli dal civ. 43 a salire

Via Fratelli Cervi

Via Enrico Giglioli

Via Leonardo Fea

Via Carlo Emery

Via Gino Coppede

Via Cesare Viazzi

Via del Capriolo

Salita Gerbidi

Via Calcinara

Via Paolo Magretti

Via Remigio Zena

In caso di avverse condizioni meteo, o per cause di forza maggiore, i lavori saranno posticipati alla nottata successiva. L’attività viene eseguita di notte proprio per evitare di arrecare maggiore disagio ai residenti.

In fase di riapertura delle condotte potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidamento delle acque che si risolveranno in breve tempo.