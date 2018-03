Navigando con le stelle – Il planetario itinerante fa tappa al Museo Navale di Pegli

Genova – Il Planetario itinerante arriva al Museo Navale di Pegli. In occasione della prossima manifestazione “Navigando con le stelle”, in programma per sabato 24 marzo, infatti, proprio all’interno della struttura di piazza Bonavino sarà allestito il planetario itinerante dell’Osservatorio.

Si comincerà alle ore 15.00 con l’inaugurazione dell’iniziativa, promossa da Mu.MA, Centro Universitario del Ponente e Osservatorio Astronomico del Righi, per esplorare l’Universo e conoscere le costellazioni tra Villa Doria e il Museo dell’Archeologia Ligure.

Per l’occasione interverranno Elisa Serafini, assessore alla Cultura del Comune di Genova, l’assessore al Turismo Paola Bordilli, la presidente del Mu.MA Nicoletta Viziano, Maria Ricci, presidente del CUP e Walter Riva, direttore dell’Osservatorio Astronomico del Righi.

Alle 15.30 spazio alla conferenza “Telescopi alla scoperta dell’Universo. Viaggio nell’astrofisica moderna a cavallo dei migliori telescopi del mondo” a cura dell’astrofisico Davide Ricci.

A seguire, si partirà con le visite all’interno del Planetario gonfiabile e itinerante con organizzazione e animazione scientifica dei responsabili dell’Osservatorio Astronomico del Righi.

Il planetario rimarrà visitabile dalle ore 17.30 alle ore 18.15 di sabato e dalle ore 10 alle ore 12.15 di domenica con turni di visita ogni 45 minuti. In caso di condizioni meteo favorevoli, inoltre, dalle ore 18 alle ore 189 di sabato sarà possibile osservare la Luna con alcuni telescopi messi a disposizione dall’Osservatorio nel piazzale antistante il Museo Navale.

Il costo del biglietto d’ingresso è di cinque euro, ridotto a quattro per i bambini tra i 4 e i 12 anni.