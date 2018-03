Savona – Ladri entrano nella caserma della Guardia di Finanza e finiscono in manette

Savona – Scambiano la caserma della Guardia di Finanza per un cantiere e cercano di rubare ma vengono subito arrestati. Ladri davvero pasticcioni quelli bloccati dai militari della Guardia di Finanza all’interno dell’area sorvegliata della caserma “Damiano Chiesa”. Quando i finanzieri hanno visto la scena dei ladri che si arrampicavano con una scala e tagliavano la rete metallica per poi scavalcare non riuscivano a credere ai loro occhi ma hanno subito dato l’allarme e in pochi istanti il personale di guardia ha raggiunto e bloccato i ladruncoli.

In manette tre cittadini albanesi tra i 17 e i 29 anni che avevano scambiato parte dell’area per un cantiere e pensavano di rubare materiale edile e macchinari.

Con un furgone pronto a fuggire hanno raggiunto la rete di recinzione e con una scala si sono arrampicati sino ad un muraglione per poi tagliare una rete e “saltare oltre”.

Appena scesi dall’altra parte, però, si sono trovati davanti i finanzieri che li hanno subito ammanettati.

Per i tre sono stati identificati e trasferiti in carcere. Il minorenne è stato affidato ad una comunità in attesa della decisione del Tribunale dei Minori.

Mi piace: Mi piace Caricamento...