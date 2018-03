Genova – Rubano in un supermercato e poi aggrediscono cassiera, arrestati

Genova – Sono entrati in un supermercato di via Rossetti, a Quarto, e dopo ever rubato della merce, sono stati scoperti mentre cercavano di passare alle casse senza pagare. Due cittadini dell’Ecuador di 20 anni sono finiti nei guai, ieri sera, al termine di un movimentato episodio.

I due hanno rubato merce in un supermercato e quando sono stati scoperti hanno reagito con violenza, cercando di fuggire e colpendo una cassiera che cercava di trattenerli.

Hanno cercato di nascondere merce per un valore di circa 100 euro dentro uno zaino e hanno cercato di guadagnare l’uscita senza pagare.

Una cassiera li ha però visti ed ha cercato di fermarli; uno di loro è scappato in tutta fretta mentre l’altro ladruncolo l’ha spintonata colpendola con un pugno per poi fuggire.

La volante intervenuta rapidamente in soccorso della donna è riuscita a bloccare i due fuggitivi nel parcheggio del negozio.

Il 20enne, che ha colpito la cassiera, sarà giudicato per direttissima nella mattina odierna.