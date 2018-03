Torna l’ora legale, si dorme un’ora di meno ma ci sarà più luce

Genova – Torna l’ora legale e nella notte tra sabato e domenica le lancette dell’orologio dovranno essere spostate in aventi di un’ora a partire dalle 2 di questa notte.

Il “cambio” avverrà alle 2 della notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo e toglierà un’ora di sonno regalando invece un’ora di luce in più alla sera consentendo un grosso risparmio di energia elettrica consumata.

Il corpo umano, secondo i medici, impiegherà all’incirca una settimana per abituarsi ma chi soffre di disturbi del sonno potrebbe aver bisogno di un pò più di tempo.

