Genova – Salvati 5 pescatori caduti in mare a Voltri

Genova – Stavano andando a pescare sulla diga foranea quando la loro barca si è rovesciata e sono finiti in mare. Brutta avventura fortunatamente a lieto fine, ieri notte, per cinque pescatori salvati dalla Capitaneria di Porto sul lato interno della diga frangiflutti.

Alcuni residenti hanno infatti dato l’allarme dopo aver sentito le urla di aiuto dei pescatori mentre la loro barca stava affondando e loro cadevano in mare.

Quattro naufraghi, infatti, sono stati individuati in acqua a circa 10 mt dalla diga, mentre il quinto uomo coinvolto nell’incidente è stato recuperato all’estremità della predetta infrastruttura, ovvero presso il fanale del molo di levante del bacino di Prà. Lo stesso aveva, infatti, raggiunto a nuoto la diga e, gridando, aveva attirato l’attenzione dei segnalanti.

I cinque malcapitati, recuperati e condotti al Distaccamento aeroportuale Soccorso Mare presso l’aeroporto di Genova, sono stati affidati alle cure del personale 118 per accertamenti medici.

L’imbarcazione da diporto coinvolta è stata recuperata e ormeggiata in una banchina del Genova Marina Aeroporto.