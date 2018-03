Visita alla Cattedrale “segreta” dopo il tramonto

Genova – Una visita alle zone più segrete e meno frequentate della Cattedrale di San Lorenzo, dopo il tramonto. E’ quanto offre, questa sera, alle 20,30, la visita guidata organizzata dal Museo Diocesano.

La Cattedrale centro della vita religiosa anche civica della città sarà scoperta raccontando la storia attraverso spazi abitualmente non visitabili. La visita si concluderà con la salita alle Torri della Cattedrale, da cui godere del panorama sulle luci della città.

La visita si snoderà quindi fra queste straordinarie opere d’arte e testimonianze di storia conservate nella Cattedrale, soffermandosi soprattutto nella quattrocentesca Cappella del Battista, il santo patrono.

Si proseguirà nel meraviglioso Coro cinquecentesco , eccezionale rappresentazione su legno della storia dei santi più importanti del Duomo: Lorenzo – titolare dalla Cattedrale- e Giovanni Battista.

Da questa prospettiva si potranno ammirare gli affreschi del catino absidale con le storie di Lorenzo.

Inoltre si potrà visitare il Tesoro della Cattedrale, scrigno di oggetti preziosi come la Croce degli Zaccaria e il Piatto del Battista . Successivamente si salirà fino alla Tribuna del Doge per abbracciare con lo sguardo, dall’alto, le navate e l’altare maggiore, per concludere infine il tour sulla Torri della Cattedrale.

Costo € 16. Ridotto € 14. Solo su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. Apertura biglietteria ore 20,00.

Per info e prenotazioni: Biglietteria Museo Diocesano tel. 010/2475127 – 010/2470283 (orario: da lunedì a domenica 12,00-18,00 chiuso il martedì) – email info@museodiocesanogenova.it . Si consiglia prenotazione, numero di posti limitato (40 posti).

