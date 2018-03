Chiuso casello di Genova Pegli per lavori

Genova – Autostrade per l’Italia comunica che sulla A10 Genova-Savona, dalle ore 22:00 di martedì 27 alle ore 06:00 di mercoledì 28 marzo, sarà chiusa l’entrata della stazione di Genova Pegli, verso Savona, per lavori di manutenzione.

In alternativa, si consiglia di utilizzare l’entrata della stazione autostradale di Genova Pra’.

