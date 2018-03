Dentro la Settimana Santa, i teli della Passione. Visita guidata ai Blu di Genova

Genova – Visita speciale al Museo Diocesano per scoprire i Blu di Genova, le famose tele dipinte dell’Abbazia di San Nicolò del Boschetto.

Martedì 27 marzo, infatti, a partire dalle 16.00 il museo, in collaborazione con l’associazione Amici dei Musei di Genova organizza un incontro che accompagnerà i visitatori alla scoperta delle tele nate come apparati effimeri o Sepolcri proprio da allestire all’interno dell’abbazia, gioielli architettonico dei benedettini in Val Polcevera.

A condurre i partecipanti alla scoperta di queste particolarissime tele saranno Marzia Cataldi Gallo, storica dell’arte ed esperta di tessuti, nonché conoscitrice e studiosa dei Teli della Passione, don Paolo Fontana, direttore dell’Archivio Capitolare e Diocesano, e Paola Martini, conservatore del Museo Diocesano.

Una visita a porte chiuse che si svolgerà all’interno delle due sale del museo dove sono ospitati i Blu di Genova e che vuole raccontare e ricordare l’origine del tessuto, preludio alla nascita del jeans, ed evidenziare alcuni significati nascosti nelle scene, portando alla luce simboli nascosti ed immagini per immaginare l’impatto che il complesso doveva avere all’interno della chiesa.

La collezione dei Teli della Passione, di proprietà del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in deposito presso il Museo Diocesano, rappresenta un caso unico del patrimonio artistico genovese. La particolarità di questi apparati è tale che uno dei teli, raffigurante Cristo nell’orto del Getsemani, è esposto a Dusseldorf al Kunstpalast Museum all’interno di una esposizione dedicata alla pittura a monocromo intitolata “Black and White. Da Durer ad Eliason dove rimarrà visibile fino al luglio di quest’anno.

Appuntamento dunque in via Tommaso Reggio, per visitare il Museo Diocesano aperto in via straordinaria al martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. L’inizio della visita è fissato per le ore 16.00, il percorso, visibile solo ed esclusivamente su prenotazione fino ad esaurimento posti, avrà un biglietto d’ingresso di 12 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la biglietteria Museo Diocesano al numero 010/2475127 – 010/2470283 (orario: da lunedì a domenica 12,00-18,00 chiuso il martedì) – o scrivere all’indirizzo mail info@museodiocesanogenova.it