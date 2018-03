Grave incidente a Pian di Follo

Follo (La Spezia) – Grave incidente, ieri pomeriggio, lungo via Brigate Partigiane, in zona Pian di Follo. L’auto condotta da una donna di 70 anni ha improvvisamente sbandato finendo contro gli alberi al lato della strada. Un impatto violento che ha provocato gravissime ferite all’automobilista e che l’ha imprigionata tra le lamiere.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco e del 118 e i pompieri hanno dovuto tagliare le lamiere dell’auto con speciali attrezzature per estrarre la donna dall’auto e consegnarla al personale paramedico dell’ambulanza.

Per trasportare la ferita all’ospedale San Martino di Genova è giunto sul posto anche l’elicottero dei vigili del fuoco che ha trasferito la donna in ospedale con la massima velocità.

Le condizioni della ferita sono gravi.

