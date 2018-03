Incidente sull’Autostrada A1 Milano – Napoli, chiuso tratto tra Casalpusterlengo e Lodi in direzione Milano

Milano – Uno scontro tra due mezzi pesanti ha causato la chiusura dell’autostrada A1 Milano -Napoli nel tratto compreso tra CasalPusterlengo e Lodi in direzione Milano. A comunicarlo Autostrade per l’Italia che ha segnalato l’incidente avvenuto intorno alle ore 06:00 all’altezza del km 31.

Due i Tir coinvolti ed uno si è ribaltato perdendo parte del carico costituito da truciolato.

Sul luogo dell’evento, dove attualmente il traffico é bloccato e si registra 1 km di coda, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le Pattuglie della Polizia Stradale e gli operatori della Direzione 2° Tronco di Milano.

Per gli utenti in viaggio sulla A1 in direzione di Milano si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Casalpusterlengo, di percorrere la SS9 via Emilia verso Lodi dove é possibile rientrare in autostrada.

