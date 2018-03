James Blunt in concerto a Genova, prima tappa italiana del tour

Genova – Si prospetta un’estate ricca di eventi dedicati alla musica dal vivo per il capoluogo ligure. Uno dei concerti più attesi della stagione è senza dubbio quello di James Blunt, l’artista inglese che arriverà a Genova il prossimo 10 luglio, all’Arena del Mare del Porto Antico, per la prima tappa del suo tour in Italia. Subito dopo, l’artista toccherà Padova, per spostarsi poi a Pistoia al Pistoia Blues Festival, a Carpi per il Summer Festival e a‬ Roma, all’Auditorium Parco della Musica, per il Roma Summer Fest.

Per James Blunt sarà l’occasione di far ascoltare dal vivo ai fan italiani i brani del suo ultimo lavoro in studio, intitolato “The Afterlove“, uscito lo scorso marzo, e regalare alcuni dei suoi grandi successi, da You’re Beautiful a High, da Postcards a Goodbye my lover.

Con venti milioni di dischi venduti nel mondo in ormai 10 anni di carriera, Blunt ha collaborato con i cantautori più celebri della scena pop internazionale, da Ed Sheeran a Ryan Tedder (frontman degli One Republic), che hanno collaborato insieme a lui nella stesura di alcune tracce del suo ultimo album.

I biglietti sono già disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21.