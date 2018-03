La montagna tra natura, cultura e storia. Nascere Artisti, mercoledì il 12esimo incontro

Genova – Si svolgerà mercoledì 28 marzo, alle ore 17.00, il dodicesimo incontro del ciclo “La montagna tra natura. cultura e storia”, organizzato dagli Amici dell’Acquario in collaborazione con l’Acquario stesso, Artesulcammino e con il Piviere S.r.L., dal titolo “Nascere Artisti”.

All’interno dell’auditorium dell’Acquario di Genova la dottoressa Flavia Cellerino, storica ed appassionata di arte di montagna, affronterà il tema “Nascere artisti. Dinastie di pittori e scultori nelle valli alpine dal Medioevo al Novecento”.

Le immagini mostrate porteranno all’attenzione dei partecipanti piccoli piloni, cappelle votive, chiese, facciate di case affrescate nei centri piccoli e grandi disseminati lungo le Alpi. Opere spesso realizzate da mani ignote che a volte hanno la firma di artisti famosi e di notevoli capacità tecniche: da Hans Clemer che lavora per i marchesi di Saluzzo, alla famiglia dei Baschenis o al Canavesio, da Gioris Boneto ai Biasaci, per citare solo alcuni tra i tanti che hanno percorso anche i sentieri più lontani per dare forme alla religiosità popolare, per descrivere timidi presepi o santi protettori.

L’incontro è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al numero 010/2345.279-323 o scrivere ai seguenti indirizzi mail: amici@costaedutainment.it, www.amiciacquario.ge.it.

Il ciclo “La montagna tra natura, cultura e storia” proseguirà fino al 18 aprile con il seguente calendario:

Mercoledì 4 aprile, ore 17

VALLI POPOLATE, SPOPOLATE E RIPOPOLATE.

Relatori: Fredo Valla, Ostana (Valle Po), regista, presenta il suo film “Valades Ouistanes” e Beatrice Verri, direttrice della Fondazione Nuto Revelli. “Il recupero della montagna e la rinascita di un borgo: il caso di Paraloup”.

Mercoledì 11 aprile, ore 17

ESPERIENZE DI PERCORSI LETTERARI IN MONTAGNA.

Relatori: Valter giuliano, giornalista e scrittore e Michele Petrucci, fumettista, che presenterà il suo libro “Messner. La montagna, il vuoto, la fenice”, Coconino Press Fandango.

Mercoledì 18 aprile, ore 17

DAI BANCHI DI SCUOLA AI SENTIERI DI MONTAGNA. Una straordinaria avventura didattica.

Relatore: roberto Colombo, insegnante di liceo con un gruppo di allievi. L’incontro sarà anche occasione per presentare il suo libro sul tema (ed. ERGA).