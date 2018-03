La Spezia – Incendio in appartamento in via Napoli

La Spezia – Nuove verifiche in corso, nell’appartamento di via Napoli, dove ieri mattina è scoppiato un grave incendio che ha provocato diversi danni. I tecnici dei I Vigili del Fuoco e del Comune verificheranno la stabilità dell’edificio e l’abitabilità dell’appartamento dopo la bonifica avvenuta ieri.

Nella tarda mattinata si era sviluppato un incendio per cause ancora da accertare e il denso fumo nero ha invaso le scale del palazzo richiamando l’attenzione dei residenti che hanno subito dato l’allarme.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare l’intero stabile e poi sono entrati nell’appartamento al secondo piando dello stabile con una scala appoggiata alla finestra che si affaccia su via Napoli.

Spente le fiamme i pompieri hanno avviato le prime indagini e iniziato le operazioni di bonifica e di verifica della stabilità.

L’appartamento era stato dichiarato inagibile.

Mi piace: Mi piace Caricamento...