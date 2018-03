Portofino, collegamenti ogni 15 minuti grazie alle nuove corse Atp

Portofino (Genova) – Da oggi, lunedì 26 marzo, partiranno le nuove corse della linea 82 Atp di Portofino, che prevede una corsa ogni quarto d’ora. Fortemente volute dai Comuni di Portofimo e di Santa Margherita Ligure, con la collaborazione della società che gestisce la linea di trasporti del levante ligure, sono state aggiunte 50 corse, 25 di andata e 25 di ritorno, in aggiunta a quelle già esistenti.

Il Sindaco di Portofino Matteo Viacava ha commentato: “Abbiamo centrato un obiettivo importante. Avere un numero di corse così importante a partire già da lunedì è davvero importante. Importante non solo per i turisti che avranno meno tempi di attesa alle fermate ma determinante anche per chi raggiunge Portofino per motivi di lavoro. Altro elemento da considerare è la maggior possibilità di sosta, arrivando un maggior numero di turisti con i mezzi pubblici è chiaro che ci sarà un numero di stalli di sosta liberi maggiore“.

Una particolare attenzione è stata riservata anche alla scelta dei mezzi: “Si tratta di Euro 6 – continua il Sindaco – l’Amministrazione è, per vocazione e mandato, attenta alle politiche green ed ecologiche. Per questo abbiamo chiesto che fossero di ultima generazione, in attesa di quelle corriere elettriche, silenziose e rispettose dell’ambiente”.

Per viaggiare sulla linea 82 occorre acquistare Portofino Pass, un biglietto che consente di effettuare un solo viaggio e la libera circolazione delle 4 zone consecutive, compresa quella di partenza, con validità 75 minuti dalla convalida, al costo di 3 euro per la sola andata, e 5 euro andata e ritorno.

Soddisfatto anche Enzo Sivori, presidente Atp Esercizio: “Continua il nostro impegno per migliorare il servizio e

adeguare l’offerta alle esigenze dei passeggeri e alle richieste che arrivano dal territorio. La linea 82 di Portofino lavora a pieno regime e per questo in passato non è riuscita a soddisfare le richieste. Con le novità che andiamo ad attuare in collaborazione con il Comune di Portofino, andiamo incontro alle sfide del mercato“.