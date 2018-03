Suona l’allarme al Porto Petroli, paura tra i residenti ma è un’esercitazione

Genova – Un grande spavento, per fortuna terminato con un sospiro di sollievo, per i residenti della zona del Porto Petroli, a Pegli, preoccupati per l’allarme che in mattinata ha iniziato a suonare.

Intorno alle 10.00 le sirene hanno fatto pensare ad un possibile incendio in corso ed immediatamente sui social si è scatenata la preoccupazione di tantissimi.

Sulla pagina Facebook “Sei di Pegli se…” il primo allarme e le prime avvisaglie di un possibile rogo nella zona con tanto di segnalazione riguardante le fontane d’acqua in azione visibili dal lungomare.

In pochi minuti, tuttavia, il mistero è stato svelato ed è stato chiarito che fontane e sirene erano parte di un’esercitazione in corso nella zona di Multedo che, periodicamente, viene organizzata.