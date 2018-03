Tragedia nel Porto di Genova, muore camionista investito da un tir

Genova – Una vera e propria tragedia quella che ha travolto questo pomeriggio il Porto di Genova, in particolare il VTE di Prà e Voltri. Un camionista giunto col suo tir all’interno del VTE-Psa, un conducente italiano di 61 anni d’età originario di Cosenza, sarebbe sceso dal mezzo per chiedere un’informazione ma sarebbe in quel momento stato travolto e investito mortalmente da un altro camionista. Inutile il soccorso degli elicotteri dei Vigili del Fuoco accorsi per trasportare il più rapidamente possibile l’uomo al Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Martino” perché il 61enne sarebbe morto di lì a pochi minuti, durante il trasporto. Sono state immediatamente sospese tutte le attività del Porto di Genova sino alla mezzanotte, orario dal quale scatterà uno sciopero di 24 ore a cui aderiranno tutti i lavoratori.

