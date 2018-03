Venosa, maltrattamenti in un centro per disabili: otto arresti

Venosa (Potenza) – Hanno portato avanti maltrattamenti, anche violenti, sugli ospiti di una struttura per disabili a Venosa, in provincia di Potenza, le otto persone finite in manette dopo una lunga indagine condotta dai Carabinieri.

Secondo quanto accertato nel corso dell’inchiesta portata avanti dai Nas, denominata “Riabilitazione invisibile”, i dipendenti di una struttura per la riabilitazione, a vario titolo, hanno mantenuto un atteggiamento violento, con continuità maltrattamenti verso le persone con disabilità ospitate nella struttura e gestite dai Padri Trinitari.

Tra le persone coinvolte ci sono anche medici ed un religioso.

Nella mattinata odierna sono state quindici le misure cautelari emesse: otto persone sono state arrestate e messe ai domiciliari. Ad altre cinque persone è stato notificato il divieto di dimora mentre per altre due è stata interdetta la professione medica.