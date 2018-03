Castelletto – Lavori sulla rete gas in via Bertani, stop al traffico da giugno

Genova – Via Bertani chiusa al traffico dal prossimo giugno. Per alcuni residenti del quartiere di Genova Castelletto potrebbe sembrare una frase da scherzo del primo di aprile, invece è la realtà che si sta profilando.

A causa di un intervento importante da parte di Ireti che andrà ad interessare le tubature del gas, via Bertani, la strada che collega corso Magenta a piazza Corvetto, sarà interdetta al transito veicolare.

Un problema non da poco visto che il tratto interessato è percorso ogni giorno da migliaia di mezzi.

Durante il Consiglio Comunale il progetto, che dovrebbe partire dopo l’11 giugno, è stato al centro di una interrogazione presentata da Lilli Lauro di Forza Italia alla quale l’assessore Paolo Fanghella ha dato risposta immediata.

Come spiegato dall’assessore ai Lavori Pubblici, “sarà un lavoraccio e non abbiamo idea di quanto potrà durare“.

Nessuna idea, dunque, sul tempo di chiusura dell’importante tratto stradale che collega Castelletto ed il centro cittadino e che riguarderà i 300 metri più a monte della strada e una parte di piazza Cappuccini.

Fanghella ha poi aggiunto che trattandosi di lavori svolti da Ireti e non da Aster non è possibile avere un preciso controllo sul cantiere; la richiesta di iniziare a scuole concluse è stata accolta e l’assessore sottolinea come sarà chiesto di lavorare anche durante le ore notturne per ridurre la durata del cantiere ma non è detto che questa seconda domanda venga accolta con favore, visto che il lavoro notturno comporterebbe per Ireti un aumento dei costi.

Al via, dunque, le strategie per un percorso alternativo per i tantissimi che ogni giorno sono diretti verso il centro: sarà infatti necessario percorrere corso Solferino, via Pastrengo e poi via Mameli, dove sarà invertito il senso di marcia.

Destinata a diventare difficile anche la situazione posti auto lungo via Bertani. Il cantiere, infatti, porterà alla perdita temporanea di diversi stalli per le auto.