FlixBus lancia FlixTrain, il nuovo marchio di treni low cost

Amburgo – La compagnia FlixBus ha deciso di lanciare i suoi nuovi treni low cost in tutta la Germania, debuttando con il marchio FlixTrain e collegando da qualche giorno alcune tra le principali città tedesche. Il mercato dei viaggi low cost, pensati principalmente per un’utenza giovane, non sarà più limitato ai soli autobus verdi e arancioni, ma si estenderà anche su rotaia, con vagoni dello stesso colore.

La prima tratta, inaugurata sabato 24 marzo, ha visto partire i primi treni da Amburgo per Colonia e Dusseldorf, facendo concorrenza a Deutsche Bahn; entro metà aprile verranno collegate Stoccarda e Berlino, toccando così 28 stazioni ferroviarie.

André Schwämmlein, amministratore delegato e co-fondatore di FlixMobility ha commentato: “Bus e ferrovia si completano a vicenda perfettamente. Aggiungendo FlixTrain all’offerta FlixMobility, possiamo offrire opzioni di viaggio a prezzi accessibili ad un numero ancora maggiore di persone. Stiamo dimostrando che il viaggio a lunga distanza confortevole non ha bisogno di essere costoso”. L’obiettivo è quello di limitare il consumo di mezzi privati, riducendo i costi e garantendo un servizio puntuale e accessibile: “Siamo sinonimo di viaggi a prezzi accessibili e un’alternativa ecologica all’automobile. L’obiettivo di FlixMobility è persuadere e consentire a più persone di scegliere il trasporto pubblico ance per i lunghi percorsi. Con la nostra rete composta da bus e ferrovia, stiamo creando un nuovo concetto di mobilità sostenibile”.

I biglietti ferroviari per viaggiare su Flixtrain sono in vendita con prezzi a partire da 9,99 euro, una tariffa decisamente conveniente per il livello dei costi dei trasporti in Germania.

Solo in Italia, Flixbus ha reso notodi aver trasportato più di 7 milioni di viaggiatori da luglio 2015 a dicembre 2017, un traguardo considerevole che si è confermato essere una delle alternative più amate dai passeggeri che si spostano all’interno del paese.