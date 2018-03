Genova – Porto si ferma dopo l’incidente mortale al VTE PSA di Voltri-Prà

Genova – Il Porto si ferma per 24 ore per lo sciopero dei lavoratori che protestano dopo l’incidente mortale di ieri pomeriggio nel Terminal Vte-Psa di Pra’-Voltri. Un camionista di 61 anni, Eugenio Fata, originario del Cosentino, è deceduto dopo essere stato travolto da un camion in manovra.

Un incidente per il quale il conducente è indagato per omicidio colposo.

Subito dopo la notizia della morte del lavoratori, sindacati e associazioni di categoria hanno indetto l’agitazione per chiedere maggiore sicurezza sul lavoro e una verifica attenta di quanto è successo.

Dalle prime informazioni sembra che l’uomo sia sceso dal suo mezzo per chiedere un’informazione ed stato travolto da un altro camionista che stava facendo manovra.

L’uomo è stato subito soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale San Martino ma è morto poco dopo il ricovero.

Sul caso è stata aperta un’indagine ma i lavoratori del Porto hanno scelto di bloccare per 24 ore tutte le attività in segno di protesta.

