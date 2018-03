Genova – Traffico in tilt in via Lungomare Canepa per il blocco del varco del Porto

Genova – Traffico in tilt, in via Lungomare Canepa, nel quartiere genovese di Sampierdarena, per il blocco del varco portuale di Ponte Etiopia per lo sciopero di 24 ore dei lavoratori del Porto.

L’accesso al Porto è bloccato e i Tir in arrivo vengono fermati lungo la strada riducendo il passaggio del traffico veicolare verso levante.

Il blocco sta avendo ripercussioni anche in Autostrada, sulla A10 Genova Ventimiglia e sulla A7 Genova-Milano per i Tir in arrivo.

Il Porto di Genova si ferma per 24 ore, a partire dalla mezzanotte di ieri, per protestare dopo l’incidente mortale in cui ha perso la vita un camionista di 61 anni al VTE PSA di Voltri-Prà