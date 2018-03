La Spezia – Scontro tra veicoli all’incrocio, auto si ribalta in piazza Dante

Vigili del Fuoco questa mattina per un incidente stradale che si è verificato all’incrocio tra via XXIV maggio e piazza Dante, alla La Spezia – Intervento deiquesta mattina per unche si è verificato all’incrocio tra via XXIV maggio e piazza Dante, alla Spezia , e che ha visto il coinvolgimento di due veicoli.

Per cause ancora da chiarire, i due mezzi si sono scontrati in maniera violenta. Nell’impatto uno dei due veicoli coinvolti si è ribaltato posizionandosi su di un fianco.

Immediata la chiamata ai soccorsi.

Sul posto, oltre al personale sanitario, sono arrivate cinque unità operative dei pompieri con un’autopompaserbatoio.

Una volta giunti in piazza Dante, i Vigili del Fuoco si sono subito adoperati per la messa in sicurezza del luogo dell’incidente, dopo aver accertato che non vi fossero persone ferite all’interno dei veicoli.

Le persone coinvolte, infatti, erano già seguite di militi del 118.

Mentre gli agenti della Polizia Locale hanno regolato il traffico e la viabilità effettuando anche i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, i Vigili del Fuoco hanno raddrizzato il mezzo ribaltato con l’impiego di cuscini di sollevamento, cuscini gonfiabili ad aria destinati proprio al sollevamento, riposizionando il veicolo con le gomme a terra.

Nessuna delle persone coinvolte nell’incidente risulta essere ferita in maniera grave.