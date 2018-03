Genova – Autostrade per l’Italia comunica che, sulla A7 Serravalle-Genova, dalle ore 22:00 alle ore 24:00 di domani, mercoledì 28 marzo, sarà chiusa l’entrata della stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano e in direzione di Genova, per lavori di manutenzione ai portali segnaletici.In alternativa, si potrà utilizzare l’entrata di Serravalle Scrivia o, per i soli veicoli leggeri, di Isola del Cantone.

