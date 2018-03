Milano – Carlos, il figlio quindicenne di Nina Moric e Fabrizio Corona, non ha più nessun tipo di rapporto con la madre. A rivelarlo è la stessa ex modella croata, che in uno sfogo pubblicato sui social ha commentato: “Ho combattuto fino all’ultimo. Non mi vuole più. Hanno fallito servizi sociali, il giudice che non vuole più seguire questo caso, Si sono lavati le mani mentre io stavo perdendo l’unica ragione della mia vita! Che vergogna! Giudice perché? Da madre ti chiedo perché?”

Carlos Maria si trova al momento sotto la tutela della nonna Gabriella Corona, la madre di Fabrizio Corona, che da tempo non nutre particolare affetto per l’ex nuora. Quest’ultima, qualche tempo fa aveva rivelato: “Mi è stato portato via in base a dicerie secondo cui facevo uso di stupefacenti o alcol. Ho fatto tanti test ed è sempre uscito tutto negativo, però non è cambiato niente. Intanto mio figlio ha dei problemi di salute gravissimi ed io non posso stargli vicino“. L’affidamento del minore le era stato negato già dal 2015, quando Nina Moric era stata ricoverata per un tentato suicidio, negato immediatamente dai legali e dalla stessa interessata, trosformandosi una accusa per atti lesionistici all’interno della propria abitazione, in presenza del figlio Carlos.