Albenga – Risolto il caso dell’uomo trovato morto in casa

Albenga (Savona) – Un infarto e non un omicidio a causare la morte di Giuseppe Collo, il 68enne trovato senza vita nella sua abitazione. Risolto il mistero del macabro ritrovamento dell’uomo nell’appartamento dove era tornato a vivere dopo una lunga permanenza a Milano.

Collo era stato ritrovato senza vita dal fratello che, non riuscendo a mettersi in contatto con lui da qualche giorno, si era presentato alla sua abitazione trovando la porta di casa aperta ed il familiare ormai deceduto.

In un primo momento le indagini hanno seguito anche la pista dell’omicidio ma l’esito dell’autopsia ha cancellato ogni dubbio e il medico legale ha certificato che, ad uccidere l’uomo, è stato un malore causato da un infarto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...